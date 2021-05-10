Altınordu Başkanı Özkan: Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum - Son Dakika

Altınordu Başkanı Özkan: Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum

10.05.2021 16:13
Altınordu Başkanı Özkan: Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalarak yarı finalde Yılport Samsunspor'la eşleşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazılı mesajında daha önce de söylediği gibi takımın Süper Lig'e çıkmasını istemediğini yineledi.

TFF 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalarak yarı finalde Yılport Samsunspor'la eşleşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazılı mesajında daha önce de söylediği gibi takımın Süper Lig'e çıkmasını istemediğini yineledi. Kırmızı-lacivertli ekibin Play-Off'a kalması nedeniyle çok sevinçli olduğunu belirten Seyit Mehmet Özkan, "Hiç yabancı oynatmadan 1'inci Lig'de geride bıraktığımız 6 sezonun dördünde ligi 7'nci olarak tamamladık. Play-Off oynamayı hep son haftalar kaybettik. İşte bu yüzden bugün çok sevinçliyiz. Çünkü bu sefer A takımımız Play-Off oynamaya hak kazandı. Bu başarıda bütün Altınordu çalışanlarının payı vardır. Tüm personelimizi ve 14 yıldır birlikte olduğumuz A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu hocamızı ve teknik kadromuzu kutluyorum" ifadelerini kullandı.

A takım kadrolarındaki 24 oyuncudan 13'ünün transfer, 11'inin öz kaynak sisteminden yetişen oyuncular olduğunu aktaran Başkan Özkan, şunları kaydetti:

"Usta, kalfa ve çıraklardan oluşan karma bir A takımımız var. Bizim bütün maçlarımız üç neticelidir. Bu sezon öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Rakipte 5 yabancı, bizde ise 4 çaylak. Bu şu demek: Maça 2-0 yenik başlıyorsun. İşte asıl başarı budur. Yaşım 66. Allah'ın bildiğini kuldan saklamama gerek yok. Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum. Ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da. Herkesin bunca emeğine büyük saygı duyuyorum. Bir an Süper Lig'e çıktık diyelim. Yine yabancı oynatmayacağız. Bu kesin, çünkü gelecek hayalimize ters düşeriz. Seneye ilk 11'de 5 tane öz kaynağımızdan yetişmiş oyuncu ile sahaya çıkacağız.""SÜPER LİG'DE İLKELERİMİZİ BOZMAYIZ""İlke kararımız var, değiştiremeyiz" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Süper Lig'de yabancı oyuncu oynatma sınırlaması yok. Bütün takımı yabancılardan kurabilirsin:  Afrikalı, Alman, İtalyan, Sırp, Hırvat, Yunan, Bulgar, Romen, Macar, Çek. Bizim tamamı yerlilerden oluşan futbolcularımızla Süper Lig'in tamamı yabancı profesyonellerine karşı nasıl baş edeceğiz? İnip çıkan asansör takımları görmüyor muyuz? Aklımızı kullanacağız. Süper Lig'e çıktık diyelim, bu takımı ve ilkelerimizi bozmayız, bu takımla ve ilkelerimizle ne kadarsa o kadar. Hayır da şer de Allah'tandır. Yaşayacağız, göreceğiz. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı."HEDEFİMİZ DÜNYA KULÜBÜ OLMAK"Başkan Özkan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Altınordu olarak gelecek hayalimiz, sadece bu toprakların çocuklarının forma giydiği, yetiştirici kimliğiyle saygın bir dünya kulübü olmak. İspanya'da Athletic Bilbao başarmış, biz de başaracağız. Eğer namerde muhtaç olmak istemiyorsak kendimize yetmemiz lazım. Türk futbolu ithale dayalı bir düzende yönetiliyor. Gerçekten insan yetiştirmek dünyanın en zor işi. Bu topraklarda futbolcu yetiştirmek ise tam bir kaos. Kulüplerimiz heves ediyorlar ama bir türlü kolları sıvamaya cesaretleri olmuyor. Çünkü uzun, ince, çileli ve meşakkatli bir yol. Üstelik garantisi de yok. Altınordu'yu 8.5 yılda Türkiye'nin Altınordu'su yaptık. Herkesin gönlüne düştük, bu toprakların çocuklarının umudu olduk. Bu zaman içinde genç milli takımlarımıza tam 58 oyuncu verdik. A Milli Takımımızın as oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdik."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu Başkanı Özkan: Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum - Son Dakika Spor


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