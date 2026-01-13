Altınordu'nun Deplasman İkramiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'nun Deplasman İkramiyesi

Altınordu\'nun Deplasman İkramiyesi
13.01.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, ligdeki iki galibiyetini deplasmanda aldı ve ligde kalma umudunu artırdı.

Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ana kadar kazandığı iki galibiyeti de deplasman maçlarında elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon ilk 15 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan İzmir temsilcisi, sezonun ilk galibiyetini 16. haftada deplasmanda oynadığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında aldı. Bu sonuçla birlikte çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta iç sahada Kepezspor'u konuk etti ve 2-2'lik beraberlikle galibiyeti son anda kaçırdı.

Yükselişini sürdürmek isteyen Altınordu, devrenin son maçında Bursa temsilcisi İnegölspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ligin ikinci yarısına daha iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen İzmir ekibi, kadrosuna yaptığı takviyelerin ardından ikinci devreye umutlu başladı. Kırmızı-lacivertliler, bu kez deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup ederek yükselen grafiğini devam ettirdi ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Böylece Altınordu, ligde oynadığı 19 maçta aldığı 2 galibiyeti de deplasman karşılaşmalarında kazanmış oldu.

Ligde kalma adına umutlandı

Son haftalarda formunu yükselten Altınordu, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, toplayabileceği 12 puanın 7'sini hanesine yazdırdı. Bu sonuçlarla puanını 12'ye çıkaran İzmir ekibi, ligde kalma umudunu artırdı.

Ligin son sıralarında ise durum oldukça çekişmeli hale geldi. 17. sırada Bucaspor 1928, 18. sırada Altınordu ve 19. sırada Kepezspor yer alıyor ve bu üç takımın da 12'şer puanı bulunuyor. Düşme hattının son basamağında yer alan 16. sıradaki Karaman FK ise 13 puana sahip.

Altınordu, yükselişini sürdürerek tehlikeli bölgeden bir basamak üstte bulunan ve 17 puanı bulunan Beykoz Anadolu'yu yakalamayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Deplasman İkramiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:04:40. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'nun Deplasman İkramiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.