Altınordu, Ümraniyespor karşısında

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde 1-0 geriden geldiği derbi maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu, yarın deplasmanda 4 puanı bulunan 15'inci basamaktaki Ümraniyespor'la karşılaşacak.

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde 1-0 geriden geldiği derbi maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu, yarın deplasmanda 4 puanı bulunan 15'inci basamaktaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesini Caner Ak yönetecek. İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı. ALTINORDU MUHTEMEL 11 ALTINORDU MUHTEMEL 11 Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Hüsamettin, Ahmet Dereli



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