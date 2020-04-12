Altınordulu Berkay Samancı'dan

Bu konuda bir benzetme yapan Berkay, "Ülkemizde ailelerin yaşadığı 23 milyon hane var. Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız. Evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Yaklaşık bir aydır Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde karantinada bulunan Berkay, "Birlikte değil, ayrı ayrı hareket ederek kazanacağımız bir savaş bu. Bir aydır gerçekten başarılı şekilde mücadele veriyoruz. Futboldaki gibi bekleme oyunu oynamak zorunda olduğumuzu kimse unutmasın" dedi.



" Altınordu'nun neferiyim" diyen tecrübeli ön libero, görev verilmesi halinde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte teknik adam olabileceğini söyledi.