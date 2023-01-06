Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi - Son Dakika
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Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi

06.01.2023 10:21

Şarkıcı Berkay Şahin, eşiyle gittiği eğlence mekanından çıkışta alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Takıldığı trafik çevirmesinde alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı, 2 yıl trafikten men edildi.

Daha önce de alkollüyle olaylara karışan iki çocuk babası şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı. Mekanda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığını iddia edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin emniyette bulunduğu söylendi. Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.

Alkollüyken polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalanan şarkıcı, "Alkollü araç kullanmam çok saçma. Büyük hatalıyım zaten ama kısa mesafe sürdüğüm için sıkıntı yok" demişti.

YORUMLAR (2)
  • Samur Birsen: Neden 2 yıl üstelik ikinci suçu bir çocuğa çarpıp öldürseydi aile 2 yıl mı göremeyecekti evladını ömür boyu men edilmeli yoksa illa gerçekleşene kadar ehliyeti verilip duracak mı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Berkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi - Son Dakika
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