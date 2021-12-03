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Takipçisine hakaret etti! Duruşmaya gitmedi! Zorla götürüldü - Son Dakika

Takipçisine hakaret etti! Duruşmaya gitmedi! Zorla götürüldü

03.12.2021 10:08
Takipçisine hakaret etti! Duruşmaya gitmedi! Zorla götürüldü

Berkay Şahin; geçen yıl bir takipçisine hakaret ettiği için aleyhine açılan davaya gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıcı Berkay Şahin geçen yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı. Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" dedi.

TAKİPÇİSİNE HAKARET ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

A Haber'in haberine göre; İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Berkay Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Şahin bu karara da uymayınca bir sonraki celse mahkeme, ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince celse arasında yakalanıp adliyeye getirilen şarkıcı, hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti yapılan ünlü şarkıcı aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

Hakaret, Berkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Takipçisine hakaret etti! Duruşmaya gitmedi! Zorla götürüldü - Son Dakika Magazin


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