Takipçisine küfrettiği için para cezasına çarptırılmıştı! Berkay iddialarında ısrarlı: Haysiyetsiz ve onursuzlar

2 kız çocuk babası şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Berkay, davalık olduğu konunun yargı sürecinden bahsetti.

BERKAY 26 BİN TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şarkıcı Berkay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlenerek hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı. Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı. Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirildiği iddia edilen Berkay, hakim karşısına çıktı. Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi. Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi. Bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

"ONURUMU ZEDELEYECEK ŞEKİLDE KÜFÜR EDİLDİ"

Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına yargı sürecinden bahseden şarkıcı, "Polis zoruyla mahkemeye getirilmedim. Eşime ve çocuklarıma küfür eden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfür edildi. Aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna ve şerefine küfür edemez. Onlar bize küfür edecekler, biz sessiz kalacağız. Yok öyle! Söylediklerimden pişman değilim. Cezaya razıyım" dedi.

"HEM KÜFÜR EDİYORLAR HEM DE PARA İSTİYORLAR"

Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakamda veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar hem de para istiyorlar" diyerek isyan etti.