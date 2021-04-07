Altıntaş'a kapalı pazar yeri - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kapalı pazar yeri yapım ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Modern bir canlı hayvan pazarından sonra, bu gün itibari ile ilçemize modern bir kapalı pazar yeri yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firmaya şimdiden başarılar diliyoruz. Pazar yerimiz bir an önce bitirilerek pazarcı esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - KÜTAHYA