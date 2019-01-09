Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki İlk Mağazası Açıldı

Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki İlk Mağazası Açıldı

5 dakika önce

BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığını duyurdu.

Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki İlk Mağazası Açıldı, System.String[]
BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığını duyurdu. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığı bildirildi. Azerbaycan'da 5 mağaza daha açılmasının hedeflendiği bildirilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bakü'nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall ve 28 May Mall'u da lokasyon olarak belirleyen Altınyıldız, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpazede ürün ve renk seçeneklerini Azerbaycan'a da şık giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor."

YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam edileceğinin yer aldığı açıklamada, markanın başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Balkanlar ve Almanya'da mağaza açmayı planladığı aktarıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Kaya Büyüklüğünde Kaçak Altın Ele Geçirildi Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:58:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki İlk Mağazası Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]