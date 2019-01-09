Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki İlk Mağazası Açıldı

BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığını duyurdu.

BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığını duyurdu.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığı bildirildi. Azerbaycan'da 5 mağaza daha açılmasının hedeflendiği bildirilen yazıda şu ifadeler yer aldı:



"Bakü'nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall ve 28 May Mall'u da lokasyon olarak belirleyen Altınyıldız, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpazede ürün ve renk seçeneklerini Azerbaycan'a da şık giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor."



YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK



Yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam edileceğinin yer aldığı açıklamada, markanın başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Balkanlar ve Almanya'da mağaza açmayı planladığı aktarıldı. - İstanbul

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