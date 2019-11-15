Son Dakika Haberleri: Altınyol'da dördüncü şerit çalışması bitti
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Altınyol'da dördüncü şerit çalışması bitti

7 saat önce

İzmir'in araç trafiğine en çok maruz kalan ana arterlerinden Altınyol'da yapılan yol çalışmaları sona erdi.

Altınyol'da dördüncü şerit çalışması bitti, System.String[]

İzmir'in araç trafiğine en çok maruz kalan ana arterlerinden Altınyol'da yapılan yol çalışmaları sona erdi. İlk verilere göre, eklenen dördüncü şerit nedeniyle trafik sıkışıklığında azalma görüldü.


İzmir'in en yoğun kullanılan ana arterlerinden Altınyol'da yapılan çalışmalar sona buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra İZUM'dan alınan ilk veriler, trafik sıkışıklığında azalma sağlandığını gösterdi.


İnşaatın sürdüğü 1 Kasım 2019 Cuma günü trafik sıkışıklığı sabah 7.15'te başlarken, 8 Kasım 2019 Cuma günü yapılan ölçümler sıkışıklığın başlama saatinin 7.30'a kaydığını belirtiyor. Aynı şekilde trafik sıkışıklığının bitiş saati de 9.20'den 9.00'a geriledi. Yağışlı geçen 4 Kasım Pazartesi günü hariç diğer dört günde trafik sıkışıklığı daha geç başlayıp, akşam saatlerinde de daha erken bittiği gözlendi. Çalışmaların noktalanmasından sonraki beş gün karşılaştırıldığında üç şeritten dört şeride çıkan yol nedeniyle sabah saatlerinde 15-30 dakika, bitiş saatlerinde ise 15-35 dakika arasında iyileşme sağlandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Naldöken Kavşağı ile Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı arasındaki yolun üç şeritli sahil tarafının dört şeride çıkarılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, İzmir'de yolların iyileştirilmesi ve trafik sıkışıklığın azaltılması için çalışmaların devam edeceğini belirtirken, ulaşım sorununun çözümünde önceliklerinin toplu taşıma ve raylı sistem olduğunun altını da çiziyor.


Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların yapıldığı alanda bulunan ağaçların zarar görmeden bölgeden transfer edilmesini sağladı. Taşınan ağaçların, bakım altında tutularak yeşil alanlara nakledildiği belirtildi. - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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