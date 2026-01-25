Alvarez Göztepe Maçında Yok

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı öncesinde Edson Alvarez'in kadroda yer almayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakarlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerine yer verildi.