Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika
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Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu

09.05.2022 20:18

Edirne'de öğle saatlerinde evinden ayrılan 82 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 6 saat sonra AFAD tarafından dere kenarında bulundu.

Edirne'de öğle saatlerinde evinden ayrılan 82 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 6 saat sonra AFAD tarafından dere kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde yaşayan 82 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Topaloğlu'nun evden ayrıldığını fark eden yakınları köyde arama yaptı. Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan köy halkı, Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Alzheimer hastası kadını bulmak için zamanla yarışan AFAD ekipleri, 6 saat sonra yaşlı kadını 1 kilometre uzaklıkta dere kenarında bitkin halde buldu. AFAD kurtarma ekiplerince köye getirilen yaşlı kadın, yakınlarına teslim edildi. Uzun bir süre yorgun düşen ve aç kaldığı için zor anlar yaşayan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika


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