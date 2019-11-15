Amacınız yok olan değerleri kayıt altına almak

Hafta içi her gün yaklaşık bir saatlik bölümler halinde yayınlanan dizinin yapımcısı Birol Güven, dizide sıradan insanın küçük hikayelerini anlatmaya devam ettiklerini belirterek, "Önceden ne oluyorsa aynısı olacak, biz gündelik hayat dizisiyiz." dedi.



TRT'nin devam kararını vermesiyle çekimlere başladıklarını anlatan Güven, "Bizde hiçbir şey 'büyük' olmaz. Hayat gibidir, hayatımızda da olmaz zaten. Hayatlarımız filmlerden farklıdır. Biz küçük, sıradan hikayeler anlatmayı seviyoruz." diye konuştu.



Güven, diziye büyük bir coşkuyla devam ettiklerini dile getirerek, izleyicinin 20'ye yakın yeni karakterle tanışacağını dile getirdi.



Yeni dekorlarla sürprizlerin olacağını aktaran Güven, şöyle devam etti: "Diziyi sürekli yeni ve canlı tutmak zorundayız. Buna devam edeceğiz. Çünkü bizim büyük bir hedefimiz var. O da şu anda yok olan değerlerimizi kayıt altına almak. Seksenler önemli bir işlev görüyor. Çünkü değerli olan gündelik hayattır. Gündelik hayat bizim kültürümüz, değerlerimiz, geleneklerimizdir. Onları kayıt altına alıp bizden sonraki jenerasyonlara aktarmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz bunları 1980'lerde çok yoğun yaşıyorduk, şimdi bizi çocuklar da seyrediyor."



Bugün yaptıkları şeyleri TRT'den öğrendiklerini ve TRT geleneğinin devam ettirildiğini vurgulayan Güven, "Bizim de bütün çabamız bu gündelik hayat geleneğinin ekranlarda devam etmesi." değerlendirmesini yaptı.