Amadeus'a 4 ödül birden
15.11.2020 10:41
Alışık, başrollerini Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın üstlendiği "Amadeus" adlı oyunla, reklam dünyasının önemli organizasyonlarından Felis Ödülleri'nde dört ödül kazandıklarını duyurdu: "15'incisi düzenlenen Felis Ödülleri'nde 'Amadeus' oyunumuz dört farklı ödüle layık görüldü.
Alışık, başrollerini Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın üstlendiği "Amadeus" adlı oyunla, reklam dünyasının önemli organizasyonlarından Felis Ödülleri'nde dört ödül kazandıklarını duyurdu: "15'incisi düzenlenen Felis Ödülleri'nde 'Amadeus' oyunumuz dört farklı ödüle layık görüldü. Tüm Amadeus Ailesi'ne, çok kıymetli Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne ve Piu Entertainment ekibine, fikirleriyle, yaratıcılıklarıyla oyunumuza büyük değer katan değerli ajansımız Happy People Project İstanbul'a sonsuz teşekkürler." Oyun, 'poster tasarımı', 'font tasarımı', 'tipografi tasarımı' ve 'logo tasarımı' kategorilerinde ödül aldı.
Son Dakika İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim