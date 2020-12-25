Amasra salgın sürecinde de "çekim merkezi" oldu - Son Dakika

Amasra salgın sürecinde de "çekim merkezi" oldu

25.12.2020 11:09
Amasra salgın sürecinde de

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecini de kapsayan 11 aylık dönemde 800 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecini de kapsayan 11 aylık dönemde 800 bini aşkın kişi ziyaret etti.

"Sesamos" adıyla milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda il dışından girişlere yaklaşık 3 ay izin verilmeyen tarihi ve turistik ilçe, normalleşme süreciyle yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Hafta sonu ve Kurban Bayramı tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçe, 11 ay boyunca 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

"Amasra'nın turizm potansiyeli yüksek"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, gerek tarihi gerekse doğal güzellikleriyle ülkenin ve bölgenin ender, önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olması ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'yı, önceki dönemlerde yılda 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğine ancak sayının bu yıl salgını nedeniyle azaldığına dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:

"Amasra, turizm potansiyeli yüksek ve yoğun turist ağırlayan bir ilçemiz. Önceki yıllarda 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Amasra'da, Kovid-19 salgınından etkilenme oldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla normalleşme sürecine kadar sıfır vakayla gelmemizin de etkisiyle ilçemizi 800 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu bizim açımızdan da gurur vericiydi. Amasra, pandemi sürecine rağmen yoğun bir sezon geçirdi."

"İlçede turistik hareketlilik her mevsim devam ediyor"

Çakir, ilçenin sadece yaz sezonunda değil, sonbahar ve kış aylarında da ziyaretçilerine alternatif güzellikler sunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Amasra, sezon dışında da misafir ağırlayan bir ilçe. Kardan yollar kapanmadığı sürece ilçemizde turistik hareketlilik her mevsim devam eder. Şimdi de işletmelerimize ekonomik olarak yansımasa da yine bir hareketlilik var çünkü işletmelerimizin birçoğu kapalı. Buna rağmen Amasra'yı gezme amacıyla çokça ziyaret eden misafirimiz var. İlçemiz özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek farklı bir tat verecektir."

Hisarcık, Turizm, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum         
09:42
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor         
08:09
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı         
07:23
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasra salgın sürecinde de "çekim merkezi" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei