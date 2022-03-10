Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı

10.03.2022 09:40
Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde Başkan Sarı, marketlerde satılan sıvı yağların fiyatlarını ve stok durumunu denetledi. Denetimler sırasında market sorumlularıyla konuşan Başkan Sarı, fahiş fiyat ve stok durumuyla karşılaştıklarında, çok sert bir şekilde karşılık vereceklerini ifade ederek, "Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz hep beraber bir milletiz, bu coğrafyanın insanlarıyız. Fahiş fiyat uygulayanlara, stokçulara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu manada siz de bize yardımcı olacaksınız, bu yağları evlerine alıp götürenler, hepimizin akrabası, bu konuda sizi yanlışa düşürmek isteyenler olabilir, aman onlara fırsat vermeyin. Hepimiz bu vatanda doğduk, yaşıyoruz ve nimetlerinden faydalanıyoruz." dedi.

Denetimler sonrası gazetecilere de açıklamada bulunan Başkan Sarı, yağ stokçuluğu yapan ve fiyatlarda oynayan fırsatçılara karşı denetimlerin etkili biçimde devam ettiğini söyledi.

Sarı, kentte belli aralıklarla denetimlerin süreceğini, aşırı fiyat hareketliliği ve spekülatif hareketlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz marketleri denetledik, marketlerimizin hepsinde yağlarımız mevcut, bugün bizzat kendim de birçok markete uğradım, raflarda yağların bulunduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını yerinde gördüm. Bu konuda Amasya esnafına teşekkür ediyorum. Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970'li yıllardaydı. Fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur. Çevre il ve ilçelerimizde 'bizde yağ sıkıntısı var' diyenleri Amasya'ya davet ediyoruz. Gelip istedikleri marketten yağlarını uygun fiyattan temin edebilirler."

Alışveriş yapan vatandaşlar da denetimler dolayısıyla Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı

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Mehmet Sarı, Zabıta, Market, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sarı, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı - Son Dakika


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