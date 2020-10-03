Amasya'da 15 sahte Kovid-19 test kiti ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ele geçirildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin sosyal medya hesabında, "Covid-19 tanı kiti siparişi alınır" şeklindeki paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde "CRT Covid-19 Rapid Test" ibareleri bulunan 15 sahte test kiti buldu.
El konulan test kitlerinin, 100 ila 150 lira arasında satıldığı öğrenildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:19 - Kaynak: AA
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