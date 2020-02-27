Amasya'da AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı - Son Dakika

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından olası bir depreme karşı 45 emniyet personeline hafif arama kurtarma eğitimi verildi. 5 gün süren eğitimin 4'üncü gününde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği AFAD'a, merkez üssü Merzifon olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara yol açtığı, Göllü Bağları mevkisinde evlerin yıkıldığı, yaralıların olduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Emniyetten gelen ekiple AFAD ekipleri, göçük altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı.

AFAD İl Müdürü Sinan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet personelinin kısa sürede çok hızlı öğrendiğini, kendilerine güven verdiklerini söyledi.

Olası bir deprem durumunda Emniyet ekipleriyle başarılı bir müdahale gerçekleştireceklerini dile getiren Bulut, "Emniyet mensubu arkadaşlarımız gerçekten eğitimin hakkını fazlasıyla verdi. Genç arkadaşlarımız anlattığımız şeyleri hiç zorlanmadan çok çabuk öğrendi. Tatbikata biz bilerek fazla müdahale etmedik. Onlar gerçekten çok iyiydiler. AFAD olarak onlara çok güveniyoruz." ifadesini kullandı.