Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

10.05.2022 16:54
Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Amasya'da bir kişinin dere kenarında ölü bulunmasıyla ilgili Tokat'ta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da bir kişinin dere kenarında ölü bulunmasıyla ilgili Tokat'ta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeşildere köyündeki dere kenarında Ömer S'nin ölü bulunmasıyla ilgili polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ömer S'yi, Tokat'ın Turhal ilçesinde öldürüp araçla Amasya'ya götürdükleri belirlenen amcasının oğlu İ.S. ve akrabası E.G, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'da Yeşildere köyünde dün köprüden geçen vatandaşların ihbarı üzerine dere kenarında bulunan cesedin, Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer S'ye ait olduğu belirlenmişti.

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Yeşildere, Amasya, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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