Amasya'da bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalköy köyünde bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

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