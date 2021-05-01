Amasya'da camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümbül Hatun Camisi'ndeki imam odasından fitre paralarının bulunduğu zarfların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi H.U'yu gözaltına alındı.
Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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