Amasya'da camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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