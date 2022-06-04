Amasya'da Çiftçiler Dolu Yağışı Sonucu Ürünlerini Kaybetti… CHP Tuncer: "İnşallah Bu Sene Hükümet Bu Sesi Duyar, Çiftçinin Zararını Karşılar"

CHP Amasya Milletvekili ve Mustafa Tuncer ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Amasya Yassıçal'da yoğun dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Tuncer, "Çiftçi zaten çok zor durumda, üretemez duruma düşmesine rağmen bu sene de tüm zorlukla üretimini yapmış, inşallah bu sene hükümet bu sesi duyar, kulak verir çiftçinin meydana gelen zararını karşılar. Yoksa önümüzdeki sene Yassıçal'da kiraz da bulamayacağız buğday da bulamayacağız" dedi.

CHP Amasya Milletvekili ve Mustafa Tuncer ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu Amasya'nın Yassıçal köyünde çiftçileri ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Amasya'da dolu yağışı sonucu arazilerindeki ürünlerin büyük oranda zarar görmesi sonucu mağdur olan Amasyalı çiftçiler CHP'li milletvekillerine dert yandı.

Tuncer, Yassıçal köyü muhtarı ile kiraz bahçelerine giderek, "Bugün Amasya'nın Yassıçal köyündeyiz, sayılı kiraz üretici köylerinden biri ama maalesef bu sene üreticimiz bol kiraz ürünü almayı umut ederken geçtiğimiz gün yağan dolu neticesinde kirazlar kullanılmayacak derecede zarar görmüştür" diye konuştu.

Yassıçal köyü muhtarı ise durumlarının kirazları neredeyse kaybettiklerini belirterek; "Ayın 30'undaki gelen felaket dolu sebebiyle 150 hektar miktarındaki kiraz alanlarımız, bahçelerimiz tahrip oldu. Toplanamayacak kirazlarımız haddinden fazla ekinlerimizde de 2 bin hektar doğrudan zarar gören arazilerimiz var. Gördüğünüz gibi bu kirazların toplanacak bir şeyi kalmadı. Bunların hepsi düşecek hepsi yaralı" dedi.

Tuncer ise çiftçilerin gördükleri zararların giderilmesi için hükümete çağrı yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar Amasya Valiliğince zarar tespiti yapılmışsa da bu zamana kadar gerek valiliğin gerek merkezi hükümetin uygulaması meydana gelen zararlar sonucu çiftçinin zararının tamamını karşılamak yerine çiftçinin yaklaşık yüzde 10-11 oranındaki zararı karşılanıyor geri kalanına kendin katlan diyor. Geçen sene kuraklık, bu sene aşırı şekildeki hayat pahalılığı, gübre, ilaç, tohumlardaki fiyat artışları, mazottaki devasa fiyat artışı gibi sebeplerden dolayı çiftçi zaten çok zor durumda, üretemez duruma düşmesine rağmen bu sene de tüm zorlukla üretimini yapmış, inşallah bu sene hükümet bu sesi duyar, kulak verir çiftçinin meydana gelen zararını karşılar. Yoksa önümüzdeki sene Yassıçal'da kiraz da bulamayacağız buğday da bulamayacağız."