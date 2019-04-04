Amasya'da Evlerindeki Yangında Ölen Yaşlı Çiftin Cenazeleri Defnedildi
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki gün önce ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde, iki gün önce ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi. Taşova Devlet Hastanesi
morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel'in (75) cenazeleri, Belevi
Köyü Camisi'ne getirildi.
Burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Yüksel çiftinin cenazeleri, aynı köyde bulunan mezarlıkta yan yana defnedildi.
Cenazeye, Taşova Belediye Başkanı Bayram
Öztürk ve İlçe Müftüsü Harun Yılmaz
ile vatandaşlar katıldı.
Olay
İlçeye bağlı Belevi köyünde, Gülahmet Yüksel ile eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları iki katlı ahşap evde, 2 Nisan Salı günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Taşova Belediyesi ve Erbaa
Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:36 Kaynak: AA
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