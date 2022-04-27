Amasya'da iftar programları düzenlendi - Son Dakika

Suluova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma yöneticileri, iftar programında bir araya geldi.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Suluova Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Karakullukçu ve iş insanları katıldı.

Üçok, "Üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomimize katkı sunan sanayicilerimizle bir araya geldik. Ramazanın bereketi ve güzelliğini aynı sofrada paylaştık. iftarımızda bizlerle birlikte olan misafirlerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Taşova

Taşova Belediye tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Tepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygusunun zirvede yaşandığı bir ay olduğunu söyledi.

İftar programına AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı,İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.