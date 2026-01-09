Amasya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Amasya'da Motosiklet Kazası

09.01.2026 14:09
Amasya'da motosiklet sürücüsü tünelde devrildi, kask sayesinde yara almadı. Güvenlik kamerasında.

AMASYA'da önündeki otomobilleri sollamak isteyen sürücünün kullandığı motosiklet, tünelde devrilip sürüklendi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde önünde seyreden otomobilleri sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet bir süre sürüklenirken, sürücünün de savrularak taklalar attığı görüldü. Kazada kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Kaza ile sonrasında yaşananlar, tüneldeki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün, kazanın ardından ayağa kalkarak motosikletini yerden kaldırdığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

