Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Dudu Altunbaş yaralandı.

Kayadüzü köyü mevkisinde, Necip Altunbaş yönetimindeki 06 BUG 734 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.

Merzifon ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe vurmamak için manevra yaparak bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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