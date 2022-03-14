Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

14.03.2022 17:36
Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Amasya'da bir otomobil tünelde önünde seyreden tıra çarptı.

Amasya'da bir otomobil tünelde önünde seyreden tıra çarptı. Otomobildeki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya çevre yolu otogar girişi T1 tünelinde meydana gelen kazada Mehmet Yaşar yönetimindeki 05 ET 600 plakalı otomobil, Seyhan İlker yönetimindeki 58 ACM 595 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Yaralanan sürücüsü ve yanındaki Nebahat Yaşar sıkıştıkları otomobilden 112 acil sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

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Mehmet Yaşar, Otomobil, Seyhan, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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