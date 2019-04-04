Son Dakika Haberleri: Amasya'da Otomobil Tıra Çarpıp Devrildi: 1 Ölü

Amasya'da Otomobil Tıra Çarpıp Devrildi: 1 Ölü

39 dakika önce

Amasya'da tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Amasya'da Otomobil Tıra Çarpıp Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Amasya'da tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Göynücek'ten Amasya'ya giden Hüseyin Öksüz'ün (60) kullandığı 05 NA 049 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkisinde aynı yönde seyreden Ömer A. idaresindeki 01 VCU 95 plakalı tırın dorsesine çarptıktan sonra savrularak yol kenarına devrildi.

Kazada ağır yaralanan Öksüz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:25 Kaynak: AA

Göynücek, Hüseyin Öksüz, Amasya, Güncel
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