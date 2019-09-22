Son Dakika Haberleri: Amasya'da rahvan at yarışları yapıldı
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Amasya'da rahvan at yarışları yapıldı

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu ve Gümüşhacıköy Belediyesi iş birliğinde Şehir Stadı'nda 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 rahvan at katıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak rahvanın da aralarında olduğu 9 ayrı dalda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ata sporu rahvan yarışlarında Amasya'nın önemli bir bölge olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Amasya, Gümüşhacıköy, Osmancık bu bölgelerde rahvan yarışları yıllarca atalarımızın devam ettirdiği yarışlar. Federasyon olarak biz de bunun peşindeyiz. Federasyon Başkanımız, yönetimimiz elinden gelen desteği veriyor. Yine yerel yönetimlerimiz de ellerinden gelen katkıyı yapmaya çalışıyor. Altı ayrı dalda federasyon yarışı olacak burada, baş koşusu, başaltı koşusu, küçük orta, büyük orta, üçlü tay, dörtlü tay koşusu olacak. Ayrıca federasyon yarışları dışında 4 ayrı yarışı belediye üstlendi, o yaptırıyor."

Konuşmaların ardından Genç, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Zehra Özyol'a, rahvan at yarışlarına sundukları katkılardan dolayı plaket verdi.

Yarışlarda baş kategorisinde Yahya Polat, başaltında Ercan Öden, büyük ortada Mevlüt Karaağaç, küçük orta kategorisinde Tayfun Karataş, üçlü taylarda Atilla Özgen, dörtlü tay grubunda ise Necmi Akbaş'a ait atlar birinciliği elde etti.

Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalyaları verildi.

Amasya'da rahvan at yarışları yapıldı

Gümüşhacıköy, Türkiye, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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