Amasya'da ramazanda 158 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 158 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Masatlı ve Sarı ateşledi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın geleneklerine bağlı önemli Türk ve İslam şehri olduğunu söyledi.

Amasya'nın, Türk-İslam kültürünün önemli unsurlarını barındırdığını dile getiren Masatlı, "158 yıldır burada olan bir gelenek var bizde onu sürdürüyoruz. Amasya'da ramazanlar diğer şehirlerimize göre daha farklı geçiyor. Bu tür geleneklerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Ramazan ayının, birliğimize, beraberliğimize, yardımlaşma duygumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkan Sarı da elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anımsattı.

Sarı, "Ramazan birliktir, berekettir, paylaşmak ve bölüşmektir. Amasya'da uzun zamandır sürdürülen bir geleneği devam ettirmek için bu yıl da Harşena Kalesi'ne çıktık. Bu sene 158'nci yılını burada ifa edeceğiz, asırlık geleneği devam ettiriyoruz. Bu yıl ramazan topumuzla, bandomuzla ve düzenleyeceğiz ramazan etkinlikleriyle Amasya'da dolu, dolu bir ramazan geçireceğiz." dedi.