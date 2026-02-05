Amasya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Amasya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya, Merzifon ve Suluova Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla koordineli olarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 750 adet sentetik ecza, 105 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 87,80 gram esrar, 1,26 gram metamfetamin, 3 adet puyp ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'inin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandığı bildirildi. - AMASYA