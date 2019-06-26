Amasya'da uyuşturucu operasyonu

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Kız çocuğuna istismarda bulunan muavin her yerde aranıyor

Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Son Dakika! Erdoğan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu