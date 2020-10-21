Amasya Milletvekili Karahocagil koronaya yakalandı - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Milletvekili Karahocagil, "Eşimle birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM'de yaptırdığımız Kovid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın da tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiriyoruz. Bol dualarınızı bekliyoruz" dedi. - AMASYA
- Kaynak: İHA
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