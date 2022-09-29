Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıya Emniyet Amiri Özkan Şener ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Emre, Kaymakamlık, Hamamözü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

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