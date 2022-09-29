Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

29.09.2022 09:20
Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

??????? Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Abdullah Emre Özefe başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

??????? Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Abdullah Emre Özefe başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Özefe, istek ve taleplerini dinledi.

Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıya Emniyet Amiri Özkan Şener ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Erdoğan da katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Abdullah Emre, Kaymakamlık, Hamamözü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
13:15 Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
12:27 Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi
12:18 Yolda yürürken Ankara havası çaldığını duyan Aleyna Tilki, çiftetelli oynadı! Anne Havva Öztel şaşkınlığını gizleyemedi
12:14 Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
12:04 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 13:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement