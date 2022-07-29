Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

29.07.2022 20:02
Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi, kurum müdürlerinden bilgi alındı.

Kaymakam Güldoğan, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecileri ve mahalle muhtarlarını bir araya getirmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarları dinlediklerini belirtti.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Güldoğan, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, anız yakmanın zararları ve çevreye etkilerine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Nesrin Pircanoğlu ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ali Güldoğan, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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