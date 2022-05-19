AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ - Son Dakika
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AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ

19.05.2022 12:29

AMASYA'nın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

AMASYA'nın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün bin 500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yağış sonrası yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimli alanlarda etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ

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Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi Van'da mayıs ayında karla mücadele mesaisi Çobanların Ağrı otlaklarındaki mesaisi başladı Çobanların Ağrı otlaklarındaki mesaisi başladı
Kaynak: DHA

Boraboy, Taşova, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ - Son Dakika


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