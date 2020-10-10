Amatör denizcilik belgesi müracaatları başladı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör denizci olmak isteyenlerin Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaatta bulunabileceği bildirildi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel tekneleri deniz ve iç sularda sevk ve idare etmek için geçerli olan amatör denizcilik belgesi almak için başvuruların başladığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, amatör denizci belgesi sahibi olmak isteyenlerin verilecek eğitim sonrasında sınava tabi tutulacağı ifade edilen açıklamada, Antalya Liman Başkanlığı tarafından kararlaştırılan sınava girebilmek için Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 30 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceği kaydedildi.