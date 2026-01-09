Amatör Golf Şampiyonası Serik'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Amatör Golf Şampiyonası Serik'te Başladı

Amatör Golf Şampiyonası Serik\'te Başladı
09.01.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 ülkeden 60 sporcunun katıldığı Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya'da başladı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası (Turkish Amateur Open 2026) başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası başladı. Organizasyonda, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Estonya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Irak, Malta, İskoçya, Almanya, Kosova ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 49 erkek ve 11 kadın golfçü mücadele ediyor. Turnuva pazar günü gerçekleştirilecek final oyunlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

12 ÜLKEDEN 60 SPORCU

TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "12 ülkeden 60 sporcu müsabakaya katıldı. Turnuva sonucunda erkeklerin kazanına nisan ayındaki Turkish Airlines Open'a katılma hakkı veriyoruz. Avrupa'nın en iyi elit sporcularını ağırlıyoruz. Türk sporcularına da güveniyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu turnuvayı düzenli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

FEDERASYON TARİHİNDE İLK

Federasyon faaliyetlerini de anlatan Asan, şunları söyledi:

"Federasyonumuz geçen sene sportif anlamda en başarılı yılı geçirdi. Yurt dışında 36 müsabakadan 49 madalya kazandık. Bu federasyonun tarihinde bir sezonda yurt dışında en fazla madalya kazandığı yıl oldu. 54 sporcu milli formayı giydi. 54 sporcunun 2'si engelli milli takım sporcularımız. Sportif anlamda çıtayı yukarı taşıdık. 2026'da daha yukarı çıkarmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda oyuncumuzun katılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Milli takım seçim süreci ve yurt dışındaki yarışmalara katılacak sporcularımızın hazırlık sürecini en iyi seviyede hazırlıyoruz"

Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör Golf Şampiyonası Serik'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:37:26. #7.11#
SON DAKİKA: Amatör Golf Şampiyonası Serik'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.