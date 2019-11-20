Son Dakika Haberleri: Amatör Kümede yeni sezon 24 Kasım Pazar günü başlayacak
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Amatör Kümede yeni sezon 24 Kasım Pazar günü başlayacak

6 saat önce

Malatya Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Amatör Kümede yeni sezon 24 Kasım Pazar günü başlayacak, System.String[]

Malatya Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.


Amatör futbolda heyecan hafta sonu oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde A ve B gruplarında oynanacak maçların programı belirlendi. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 1. hafta müsabakalarının programı şöyle:


Akçadağ - Ankaspor, Darendespor- Hekimhan Belediye Girmanaspor, Kale Gençlerbirliği - Demirspor, Sanayispor- Malatyagücü, Malatyaspor - 1966 Malatya Gençlikspor, Hekimhan Belediyesi- Arguvan Belediyespor, Orduzuspor - Arapgirspor, Ataköyspor - Battalgazi Belediyespor.


Bu arada Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Malatya Şubesi ve Futbol İl Temsilciliği ortak bir açıklamayla yeni sezonun dostluk ve centilmenlik çerçevesi içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. - MALATYA

Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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