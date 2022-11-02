Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu

Şirket, Prime abonelerine daha önceden 2 milyon şarkıdan oluşan sınırlı bir müzik kütüphanesi sunuyordu. Amazon Music servisinin bu adımı sonrası 9 dolar ücret bulunan paralı sürümü devam edecek fakat Prime aboneleri de aynı kütüphaneden faydalanabilecek.

9 dolar karşılığında Amazon Music Unlimited abonesi olan kullanıcılar servisten istedikleri müzikleri seçebilirken Prime aboneleri için çeşitli kısıtlamalar bulunacak. Prime aboneliği ile servisten faydalanan kullanıcılar reklam olmadan "Karışık Çal" seçeneği ile şarkı seçmeden reklamsız bir şekilde kütüphaneden faydalanabilecekler.Amazon, buna ek olarak çeşitli podcast içerklerini de serviste ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacağını belirtti.

Amazon Müzik Başkan Yardımcısı Steve Boom, lansman hakkında yaptığı açıklamada, "Amazon Müzik, Prime üyeleri için ilk kez piyasaya sürüldüğünde, o zamanlar müzik akışı için tamamen benzersiz olan 2 milyon şarkılık reklamsız bir katalog sunduk" dedi. "Müşterilerimiz adına yenilik yapmaya ve halihazırda sahip oldukları kolaylık ve değere ek olarak Prime üyelerine daha da fazla eğlence sunmaya devam ediyoruz. Üyelerin yalnızca çok geniş bir şarkı kataloğunu değil, aynı zamanda her yerde en geniş reklamsız en iyi podcast seçimini üyeliklerine ek bir ücret ödemeden deneyimlemelerini heyecanla bekliyoruz" diye ekledi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR YARARLANAMAYACAK

Yurt dışında kullanıcıları sevindiren bu haber ile ilgili sürecin kötü yanı ise Türkiye'de Amazon Music hizmetinin bulunmaması oldu. Prime üyelikleri Amazon ve Twitch gibi platformlarda kullanılabilirken Amazon Music hizmeti henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.