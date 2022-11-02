Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu

02.11.2022 18:31
Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu

Amazon'dan yapılan açıklamada 100 milyondan fazla şarkı bulundurduğu müzik kütüphanesinin Amazon Prime üyelerine reklamsız bir şekilde ücretsiz olarak sunacağını açıkladı.

Şirket, Prime abonelerine daha önceden 2 milyon şarkıdan oluşan sınırlı bir müzik kütüphanesi sunuyordu. Amazon Music servisinin bu adımı sonrası 9 dolar ücret bulunan paralı sürümü devam edecek fakat Prime aboneleri de aynı kütüphaneden faydalanabilecek.

9 dolar karşılığında Amazon Music Unlimited abonesi olan kullanıcılar servisten istedikleri müzikleri seçebilirken Prime aboneleri için çeşitli kısıtlamalar bulunacak. Prime aboneliği ile servisten faydalanan kullanıcılar reklam olmadan "Karışık Çal" seçeneği ile şarkı seçmeden reklamsız bir şekilde kütüphaneden faydalanabilecekler.Amazon, buna ek olarak çeşitli podcast içerklerini de serviste ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacağını belirtti.

Amazon Müzik Başkan Yardımcısı Steve Boom, lansman hakkında yaptığı açıklamada, "Amazon Müzik, Prime üyeleri için ilk kez piyasaya sürüldüğünde, o zamanlar müzik akışı için tamamen benzersiz olan 2 milyon şarkılık reklamsız bir katalog sunduk" dedi. "Müşterilerimiz adına yenilik yapmaya ve halihazırda sahip oldukları kolaylık ve değere ek olarak Prime üyelerine daha da fazla eğlence sunmaya devam ediyoruz. Üyelerin yalnızca çok geniş bir şarkı kataloğunu değil, aynı zamanda her yerde en geniş reklamsız en iyi podcast seçimini üyeliklerine ek bir ücret ödemeden deneyimlemelerini heyecanla bekliyoruz" diye ekledi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR YARARLANAMAYACAK

Yurt dışında kullanıcıları sevindiren bu haber ile ilgili sürecin kötü yanı ise Türkiye'de Amazon Music hizmetinin bulunmaması oldu. Prime üyelikleri Amazon ve Twitch gibi platformlarda kullanılabilirken Amazon Music hizmeti henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

YORUMLAR
500

Amazon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Jandarma, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açığı kapattığını iddia eden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:01 Esnafa, "13 milyonluk sığınmacı kalsın mı?" diye soran Ümit Özdağ beklemediği bir cevap aldı: Peygamber efendimiz de muhacirdi
18:59 Marmaray'da acil durum anonsu verildi: Peronları derhal terk edin
18:35 Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu, dünyaevine girdi
18:20 Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu
18:10 18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı
17:47 ABD Başkanı Biden'ın ilginç açıklamaları devam ediyor! Kendisi doğmadan vefat eden bilim insanıyla konuştuğunu iddia etti
17:49 Putin'den Tahıl Koridoru Anlaşması sözleri: Ukrayna, verdiği garantileri ihlal ederse anlaşma askıya alınır
17:38 AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında "MHP'yi mi kastetti?" sorusu var
14:04 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Aynes Gıda'yı Tarım Kredi Kooperatifi'ne devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 20:11:52. #1.11#
SON DAKİKA: Amazon Music, Prime üyelerine ücretsiz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement