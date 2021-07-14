Amazon.com.tr'den Garanti BBVA Mastercard sahiplerine özel bonus - Son Dakika

Garanti BBVA Mastercard'ları ile Amazon Prime'a ilk kez üye olanlar, Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 60 TL bonus kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye ve Garanti BBVA, Prime ayrıcalıklarını daha fazla tüketiciyle buluşturmak için gerçekleştirdikleri iş birliğini duyurdu.

15 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya dahilinde Garanti BBVA Mastercard'larıyla Amazon Prime'a ilk kez üye olan Amazon müşterileri, yapacakları ilk 300 TL'lik alışverişte 60 TL bonus kazanıyor.

Prime üyeliği ile müşteriler binlerce üründe geçerli aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimatı içeren bedava ve hızlı kargo seçenekleri, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar, her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik, Prime Video ile popüler dizi ve filmlere sınırsız erişim ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlardan aylık sadece 7,90 TL'ye faydalanabiliyorlar.