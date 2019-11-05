Son Dakika Haberleri: Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi
Son Dakika Güncel Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup çevreci, Amazon ormanlarının tahrip edilmesine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup çevreci, Amazon ormanlarının tahrip edilmesine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Çevre örgütü Greenpeace'in organize ettiği protesto kapsamında bir grup, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, "Avrupa satın alıyor-Ormanlar yanıyor", "Daha fazla yerel halk kanı dökülmesin" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Yerel kıyafetler giyen protestocular, geçen günlerde Amazonlarda öldürülen Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin fotoğraflarını taşıdı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yerli halkların korunmasını ve Amazon ormanlarında yasa dışı ağaç kesimine son verilmesini talep eden göstericiler, çevre ile ilgili sloganlar attı.

Brüksel, Belçika, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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