Amazonlar'da ormansızlaşma son 15 yılın en kötü seviyesinde - Son Dakika

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaşma, son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) raporuna göre, ülkenin ve dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da 2020-2021 yıllarında yaklaşık 13 bin 235 kilometrekare ormanlık alan yok oldu. Orman kaybının son 1 yılda yüzde 22 arttığı tespit edildi. Bu kaybın son 15 yılda, "12 aylık zaman diliminde görülen en yüksek kayıp" olarak kayda geçtiği ifade edildi.

BREZİLYA, COP26'DA ORMAN TAHRİBATININ DURDURULMASINI İÇEREN ANLAŞMAYI İMZALAMIŞTI

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26) 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme ve gidişatı tersine çevirme sözü veren birkaç ülke arasında Brezilya da yer alıyordu. Ülke, orman tahribatını durdurmayı taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında ülkelere 14 milyar dolar civarında fon sağlanacak. Bir bölümü gelişmekte olan ülkelerdeki ormanlık alanların yeniden canlandırılması, yangınlarla mücadele ve yerli halkın desteklenmesinde kullanılacak.

ORMAN TAHRİBATI BOLSONARO DÖNEMİNDE ARTTI

Ancak Amazonlar'da ormansızlaşma, bölgede tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik eden ve 2019'da göreve gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde artış gösterdi. Daha önce de INPE'nin verilerine karşı çıkan Bolsonaro, enstitüyü ülkenin adını kötülemekle suçlamıştı.

Amazon yağmur ormanları, yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüne ve 1 milyon yerliye ev sahipliği yapıyor.

(İHA)