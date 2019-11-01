Ambalaj Fuarı'na yabancılardan yoğun ilgi

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, dış ticaret fazlası veren ve cari açığa pozitif katkı yapan bir sektör olduklarının altını çizerek ilk altı ayda 2,32 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve toplamda 918 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap iş birliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 25'inci Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı dünyanın dört bir yanından yoğun ziyaretçi ilgisi gerçekleşti.

48 ülkeden bin 229 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarı 119 ülkeden 9 bin 406'sı yurt dışından, 54 bin 827'si yurt içinden olmak üzere toplam 64 bin 233 kişi ziyaret ederken, geçen yıla göre yüzde 10 artış dikkati çekti. Ayrıca bu yıl fuarda 37 ülkeden 995 alım heyeti ağırlandı.

Türkiye'nin ambalajda Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olduğuna işaret eden Sarıbekir, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın Ambalaj Sektörü için her geçen gün daha önemli hale geldiğini ve sektörün gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Ambalaj tüketiminin refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu belirten Sarıbekir, kişi başı ambalaj tüketiminin süpermarketlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla da Türkiye'de de hızla arttığını vurguladı.Son 15 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını kaydeden Sarıbekir, kişi başı yıllık tüketimin 250 dolara ulaştığını söyledi.

Ambalaj Sektörünün dış ticaret fazlası veren ve cari açığa pozitif katkı yapan bir sektör olduğunun altını çizen Sarıbekir, ilk altı ayda 2,32 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve toplamda 918 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin ambalajda kaliteden lokasyona, üretim teknolojilerinden fiyata kadar çok sayıda avantajının olduğunu kaydeden Sarıbekir, "Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürüyoruz. Ambalaj Sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ambalaj sektörü hedeflerine ulaşacak



2019 yılında sektör olarak en az 25 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat geliri hedeflediklerini ve bu hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirten Sarıbekir, "Ülkemizde 350 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye Ambalaj Sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı olarak ihraç ediliyor. Ambalaj sanayimiz Avrasya'nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor." diye konuştu.

Ambalajın genç tasarımcıları ödüllendirildi



Fuarın açılış gününün akşamında toplam 152 projenin yarıştığı 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un kazananları da belli oldu. Yarışmanın sonuçları, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende açıklandı.

Seçici Kurul'un yarışmaya başvuran 152 öğrenci projesi üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 18 öğrenci projesi ödül kazandı. Yarışmayı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı öğrencisi Uğur Altun 'Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı' projesi ile kazanırken, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Pelinsu Şirin 'Soapy' projesiyle ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Hande Nur Yılmaz 'Soucup' projesiyle üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı.