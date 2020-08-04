'Ambulans verilmedi' iddiasına açıklama: İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ İl Sağlık Müdürlüğü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aysel Çapar'ın, hastaneye, ambulans verilmediği için otomobille götürüldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığını, ihmali olanların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Göksun ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aysel Çapar, 6 ay önce beyin ameliyatı oldu. Evde bakım hizmeti alan Çapar'ın fenalaşması üzerine 24 Temmuz Cuma günü eve gelen çağrılan doktor, kadının beyin kanaması geçirdiğini, acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre kadının eşi Şükrü Çapar ile çocukları, Göksun Devlet Hastanesi'ni arayarak, ambulans talebinde bulundu. Olumlu yanıt alamayan aile, çarşafla taşıdıkları Çapar'ı otomobille Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aysel Çapar, dün hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Aysel Çapar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verilirken, iddialarla ilgili inceleme başlatan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. İncelemelerin devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Dün ve bugün basında, 'Ambulans verilmediği iddia edilen kadın hayatını kaybetti' başlıklı haberler yer almıştır. Haberdeki iddialara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü'müzce halihazırda inceleme başlatılmış olup, inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."