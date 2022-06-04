Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı - Son Dakika
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Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı

04.06.2022 14:58

Bursa'da husumetli olduklarını amcalarının evine giden iki kardeş amcaları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetlere ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı. Yeğenlerin amcalarından sürekli para istediği iddia edilirken, M.G'nin yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü.

Dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde Ferman ve Şahin Gündüzeli, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenlerini tabancayla vurup kaçtı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kardeşler kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı.M.G.'nin, yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli kardeşleri, para meselesi yüzünden öldürdüğü öne sürüldü.

İki yeğenini de öldürüp kayıplara karışan amca, geçen hafta tehdit edildiği için suç duyurusunda bulunmuş

ALTINDAN PARA MESELESİ ÇIKTI

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

HER YERDE ARANIYOR

M.G.'yi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı - Son Dakika
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