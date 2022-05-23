AMD Ryzen 7000 tanıtıldı: İşte özellikleri!

AMD, Computex 2022'de Ryzen 7000 işlemcilerini resmi olarak tanıttı. Yeni Zen 4 mimarisi üzerine inşa edilen işlemciler hızlarıyla öne çıkıyor. Bu sonbaharda satışa sunulması beklenen işlemcilerin hızı konusunda ise AMD oldukça iddialı.

AMD Ryzen 7000, Intel'den yüzde 31 oranında daha hızlı!

AMD, yeni Ryzen 7000'in belirli uygulamalarda Intel'in en iyi işlemcilerinden yüzde 31 oranında daha hızlı çalıştığını belirtti. 5 nanometre teknolojisi ile üretilen çekirdeğe sahip ilk masaüstü işlemci olan Ryzen 7000, bu anlamda şirket için büyük bir önem arz ediyor.

Intel'in başı dertte: AMD ve Qualcomm Ryzen işlemciler için bir araya geldi!

Ryzen 7000'de iki adet 5nm'lik Zen 4 çekirdeğinin yanı sıra yeniden tasarlanmış 6nm I/O çekirdeği bulunacak. AMD CEO'su Lisa Su, Ryzen 7000'in 5GHz'in üzerinde hız sunacağını belirtti. Yapılan testlerde yeni 7000 serisinin Ryzen 5950X'ten yüzde 15 daha hızlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Ryzen 7000 CPU'lar, Ryzen 5000'e göre iki kat daha fazla L2 önbellek miktarıyla geliyor.

AMD'nin yeni işlemcisinde 16 çekirdek kullanmaya devam etmesinin nedeni olarak ise çift görevli özel bir I/O çekirdeğine yer açmak için olduğu gösteriliyor. Bu çekirdek ilk olarak Ryzen 7000 işlemcilerde RDNA 2 grafiklerine ev sahipliği yapacak. Sonunda AMD'nin Ryzen serisi entegre grafikleri sunacak. AMD, Ryzen 6000 mobil CPU'lardaki entegre RDNA 2 performansına dayalı olarak, gelişmiş oyun performansı sunmayı hedefliyor.

I/O aynı zamanda yeni AM5 platformu için bir dizi bağlantı seçeneği sağlayacak. AMD'nin ilk nesil Ryzen ile piyasaya sürülen AM4 platformunu emekliye ayırdığını bir süredir biliyorduk, Ryzen 7000 ile AM5 ilk defa gözler önüne seriliyor. AM5 anakartlar, tümü I/O kalıbı tarafından etkinleştirilen 24 adet PCIe 5.0 hattını, 20 Gbps hıza sahip 14 adede kadar USB bağlantı noktasını ve dört bağımsız ekran çıkışını (HDMI 2.1 veya DisplayPort 2) destekliyor.

Ayrıca AM5, Intel'in Alder Lake platformuyla rekabet edebilmek için DDR5'i de destekleyecek. Ancak, AM5 anakartlar yalnızca DDR5 kullanacak. Intel Alder Lake ise hem DDR4 hem de DDR5 desteği sunuyor.

Bu yeni sistem aynı zamanda yeni bir yonga seti anlamına da geliyor. AMD'nin bu cephede de söyleyeceği bazı şeyler bulunuyor. X670 ve B650 yonga setlerine ek olarak şirket, yeni X670E yonga setini piyasaya sürüyor. AMD bu yonganın overclocking senaryoları için tasarlandığını söylüyor. Yeni set tüm depolama ve grafik yuvalarında PCIe 5.0 desteğine de sahip olacak.

Daha ucuz X670 ve B650 seçenekleri hala hız aşırtmayı destekliyor, ancak PCIe 5.0 erişimini sınırlıyor. X670, isteğe bağlı PCIe 5.0 grafiklerinin yanı sıra en az bir PCIe 5.0 NVMe yuvasını desteklerken B650, PCIe 5.0 grafik seçeneklerini sunmuyor.

Bu sonbaharda çıkacak olan AMD Ryzen 7000 özellikleri hakkında ilerleyen süreçte daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni işlemcinin detaylı özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi netlik kazanacaktır. Peki siz yeni Ryzen 7000 Serisi işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.