Amed, Oleksandr Syrota'yı Transfer Etti
Spor

Amed, Oleksandr Syrota'yı Transfer Etti

29.01.2026 22:43
Trendyol 1. Lig ekibi Amed, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Oleksandr Syrota." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 8 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA

