Amed Sportif, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, 1 Şubar Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
