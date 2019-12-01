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Amed Sportif Faaliyetler, evinde kazandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Çorumspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, evinde kazandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Çorumspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.


Amed Sportif Faaliyetler yönetimi hafta içinde bilet fiyatlarını 1 TL yapmasına rağmen taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Amed Sportif Faaliyetler müsabakaya, "Tohum toprağa, engelliler topluma aittir" pankartıyla çıktı. Yeni Çorumspor 8. dakikada 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibine sert giren Mert direkt kırmızı kart gördü. Konuk takım 11. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Muhammed Rıdvan kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 25. dakikada Furkan'ın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta savunma son anda topu kornere çeldi. Amed Sportif Faaliyetler 26. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanı içindeki pozisyonda hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Furkan penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Amed Sportif Faaliyetler 44. dakikada 2-1 öne geçti. Sağ kanattan etkili gelişen atakta arka direkte topla buluşan Tolga takımını öne geçirdi: 2-1. Müsabakanın ilk yarısı 2-1'lik sonuçla tamamlandı.


Müsabakanın ikinci yarısında Amed Spor Faaliyetler etkili futbolunu sürdürdü. 52. dakikada ani gelişen Amedspor atağında ceza sahasına giren Furkan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Onur ayaklarıyla golü önledi. 54. dakikada Amedspor 3-1 öne geçti. Yeni Çorumspor atak yaparken kaptırılan topla ceza alanına giren Muhlis plase vuruşla farkı 2"ye çıkardı: 3-1. 61. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Sol taraftan kullanılan korner sonrasında Fatih ceza alanı içinde topu ağlara yolladı: 3-2. 77. dakikada Burak Ali'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Abdülaziz'de kaldı. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetlerin, 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından hakemle tartışan Yeni Çorumsuporlu Ertuğrul Sançaktutan, kırmızı kart gördü.


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Hasan Avcı xx, Emir Eray Eyisoy xx, Mustafa Han xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Yüksel Kayaalp xx, Oğuz Özden xx, Hasan Erbey xx, Tolga Tekin xxx, Bünyamin Yürür xx, Muhlis İstemi xxx (Dk. 88 Erkut Şentürk ?), Onur Alkan xx, Mansur Çalar xx, Hüseyin Yılmaz xx (Dk. 68 Bulut Kaya x), Furkan Yaman xxx (Dk. Dk. 82 Muhammed Yılmaz ?)


Yeni Çorumspor: Onur Tekin x, Ertuğrul Sancaktutan xx, Osman Bodur xx, Eren Tokat xx, Mert Ilıman ?, Kerem Çağatay xx, Muhammed Rıdvan Özdemir xx (Dk. 55 Mikail Albayrak x), Muhammed Çoban x (Dk. 83 Emrah Uzun ?), Berat Ali Genç xx (Dk. 82 Hakan Yağmurkaya?), Murathan Buruş xx, Fatih Şerifoğlu xx


Goller: Dk. 26 Furkan (Penaltı), Dk. 44 Tolga Tekin, Dk. 54 Muhlis İstemi (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 11 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk. 31 Fatih Şerifoğlu (Yeni Çorumspor)


Kırmızı kart: Dk. 8 Mert Ilıman (Yeni Çorumspor)


Sarı kartlar: Dk. 90+2 Oğuz Özden (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Muhammed Çoban, Dk. 62 Kerem Çağatay, Dk. 90+6 Hakan Yağmurkaya (Yeni Çorumspor) - DİYARBAKIR

Çorumspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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